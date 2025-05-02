Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında Can Paksoy'a yargıtay şoku!

2010 yılında 8. kattan düşerek yaşamını yitiren Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Can Paksoy hakkında verilen ikinci beraat kararını bozdu.

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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İstanbul'da Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 2010'da bir apartman boşluğunda cesedi bulundu. 8. kattan düşerek öldüğü belirlendi. Bir numaralı şüpheli o sırada evde olan Can Paksoy'du. İşte olayda yeni yargı süreci başladı.

Paksoy davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 2. kez verdiği beraat kararını bozdu. Daire "Ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini" belirtti.

Dosya, nihai kararı verecek olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

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