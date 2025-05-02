Denizli'de dehşet anları! Sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu öldüresiye darp etti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbeden Süleyman Danış tutuklanarak cezaevine gönderildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Kan donduran olay Denizli Sarayköy'de yaşandı. Bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte yaşamaya başladı. Satı Buse D., komşularına, oğlu A. K.'nin Süleyman Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede bebeğin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

Anne ve erkek arkadaşı, gözaltına alındı. Fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi. Süleyman Danış, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, serbest kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN