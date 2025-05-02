Çiple takip edilen küçük akbaba Midas 3 yılda 101 bin kilometreden fazla uçtu!

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Eskişehir'de 2022'de uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 101 bin 230 kilometre katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbabaya çip takıldı. Midas adı verilen akbaba KuzeyDoğa derneği tarafından izlenmeye alındı.

Midas 3 yılda 101 bin kilometreden fazla uçtu. Zaman zaman deniz seviyesinden 7 bin 830 metreye kadar yükseldi.

Midas göç yolculuğu boyunca Güney Sudan, Çad, Sudan, Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Türkiye'ye geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN