Balıkesir'de film gibi olay: 17 yıl sonra kimliğine kavuştu!

Halil Mandacı, 17 yıl annesinin soyadını taşıdı. Resmi nikah yapılınca babasının soyadını aldı. Başka isimle askere alındı. SGK da ceza yazdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Balıkesir'de yaşayan Halil Mandacı (55), evlilik dışı dünyaya geldi. Başkasının üzerine kaydettirilerek 'Karaoğlu' soyadını aldı. 17 yaşına kadar böyle yaşadı. 17 yaşında anne ve babası nikah yapınca resmi olarak Halil Mandacı kimliğine kavuştu.

Ancak 20 yaşında askere gideceği zaman kütük kayıtlarında ismi iki yerde geçti. 6 ay önce de SGK'dan Halil Karaoğlu adına 18 bin liralık ceza kağıdı geldi.

Şok yaşayan Mandacı, "Mahkemeler, durumun çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi. Tek kimlikle yaşamak istiyorum" dedi.

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