Adana'da akılalmaz olay! Otomobil dolandırıcısı intihar etti

Adana’da otomotiv satış bayisinde çalışan Selim E., borçları nedeniyle usulsüz sıfır otomobil satışı yaptı, milyonlarca lira zimmetine geçirdi. Sahte belgelerle araç teslim eden Selim E., intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Adana'da otomotiv satış bayisinde çalışan danışman Selim E., borçları nedeniyle sıkıştı. Müşterilerine usulsüz sıfır otomobil satışı yaptı. IBAN numaraları atarak para göndermelerini istedi.

Milyonlarca lirayı zimmetine geçiren S.E., sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek bazı araçları teslim etti. Evinin avlusunda intihar etti. Dolandırılan mağdurlar ise bayi önünde toplanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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