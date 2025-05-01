Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs hakkında istenen ceza belli oldu!

Bıçakla öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden Duran A. hakkında iddianame düzenlendi.

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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İstanbul Kadıköy'de 4 ay önce bir pazara alışveriş için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki Berkay B. ve 16 yaşındaki Umutcan B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hayata gözlerini kapadı. Minguzzi'nin mezarı, 10 Nisan'daki ilk duruşmanın görüleceği gün tahrip edildi. 67 yaşındaki Duran A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı iddianamede Duran A.'nın 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Duran A. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Bakırköy'deki Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan Minguzzi'nin kabrinin etrafındaki çitler kırılmış, çiçekler de kopartılmıştı.