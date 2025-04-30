Yüzücü Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı’nı başarıyla geçti!

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı başarıyla geçti. Gözünü Guinness Rekorlar Kitabı’na dikti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ocean's Seven'ın 5. parkuru olan, dünyanın en zorlu açık su rotalarından ABD'deki Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçti. 27 Nisan Pazar günü saat 17.30'da başladığı kuş uçuşu 42 kilometrelik parkuru, akıntılar nedeniyle yaklaşık 60 kilometre olarak yüzerek 21 saatte tamamladı. Türkoğlu'nun, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü unvanının da sahibi olduğu belirtildi. Hedefinin 5 yıl içinde 7 açık su geçişini tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

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