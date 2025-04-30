Samsun'da yürekleri ısıtan olay: Yolda bulduğu parayı sahibine kavuşturdu!

Hatice Sağlam Şenyer, yol kenarında içinde 121 bin TL değerinde euro ve dolar olan cüzdan buldu. Polise koştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Samsun'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Hatice Sağlam Şenyer (59), alışveriş merkezine gitmek için evden çıktı. Kaldırım kenarında cüzdan buldu. Cüzdanı eve getiren Şenyer, eşiyle birlikte içini kontrol ettiklerinde 2 bin 700 euro, 40 dolar, 700 Türk lirası ve çeşitli kartlar olduğunu gördü.



Hasan Şenyer de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise bildirdi. Hatice Şenyer, ailesinin evine gelen polisler cüzdanın sahibine ulaştı. Cüzdanın sahibi, kadını arayarak teşekkür etti.



Ekipler, cüzdanı sahibine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü. Hatice Sağlam Şenyer, "Bu zamana kadar kimsenin 1 TL'si bize nasip olmadı. Bizi anne ve babamız öyle büyüttü" dedi.

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