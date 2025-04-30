Adana'da tüyler ürperten cinayet: Eşini katleden caniden pişkin savunma!

Serdar Şen, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Şen’i bıçaklayarak hayattan kopardı. “Namusumu temizledim” savunması yaptı. Evden ayrılan kadının kısa süre önce eşiyle barışarak eve geri döndüğü anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Tüyler ürperten cinayet, pazar günü saat 03.30 sıralarında yaşandı. 5 çocuk annesi Rabia Şen (38) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen (44) arasında evde tartışma çıktı. Olay yerini kavga bıraktı. Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan Serdar Şen, adliyeye sevk edildi.



SIK SIK TARTIŞIYORLARDI

Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen'in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi. Çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen, adliyeye sevk edildi. Şen, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

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