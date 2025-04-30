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1 Mayıs 2025’te AVM’ler saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs Perşembe AVM çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. Resmi tatil olmasına rağmen alışveriş merkezlerinin durumu merak konusu oldu.

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1 Mayıs 2025’te AVM’ler saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs Perşembe AVM çalışma saatleri

1 Mayıs 2025 Perşembe günü kutlanacak olan İşçi Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirilirken, vatandaşlar AVM'ler açık mı, saat kaçta kapanıyor? sorusuna yanıt arıyor.

🕒 1 MAYIS 2025'TE AVM'LER AÇIK MI?

2025 yılı takvimine göre 1 Mayıs, hafta içi bir gün olan Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri (AVM'ler) büyük oranda açık olacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, 1 Mayıs'ta AVM'lerin çoğu normal çalışma düzenine sadık kalıyor.

  • 👥 Kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı.

  • 🛍️ AVM'ler ise genellikle saat 10:00 - 22:00 arasında hizmet veriyor.

  • 🕰️ Bazı büyük şehirlerdeki AVM'ler, yoğunluk beklentisiyle kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabiliyor.

📍AVM'LERE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

🔹 AVM'nin bağlı olduğu şehirdeki yerel yönetmelikler, tatil günlerinde çalışma saatlerinde farklılık yaratabilir.
🔹 Ramazan ayı ile çakışan dönemlerde, bazı AVM'lerde iftar sonrası yoğunluk olabileceği için kapanış saatlerinde esneklik olabilir.
🔹 AVM içerisinde yer alan mağazaların her biri bağımsız karar alabileceğinden, gitmeden önce ilgili mağaza veya AVM'nin resmi sayfasından saat bilgisi kontrol edilmelidir.

📌 ÖZETLE: 1 MAYIS 2025 PERŞEMBE GÜNÜ…

🏢 AVM Durumu ✅ Açık
⏰ Açılış Saati 10:00
⌛ Kapanış Saati 22:00 (bazı yerlerde 23:00)
📍 Özel Durumlar İl ve AVM yönetimine bağlı değişiklik olabilir

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