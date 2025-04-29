6 ayda 2 kez aort damarı yırtıldı! Eskişehir'de hayata dönüş operasyonu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, kalpten çıkan ana damar olan aortta ikinci kez yırtık tespit edilen 50 yaşındaki İhsan Arıkan, ameliyatla sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Eskişehir'de İhsan Arıkan (50), 5 ay önce kasığındaki ağrı şikayetiyle bir hastaneye gitti. Kalpten çıkan ve vücudun tamamına kan dağıtan ana atardamar olan aort damarının yırtıldığı belirlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Arıkan, ameliyat edildi. Yırtık onarıldıktan sonra hastaneden taburcu oldu. Arıkan'ın ilk ameliyatından 6 ay sonra bu kez beyin ve kolları besleyen aort damarında yırtık olduğu belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve ekibi, ikinci kez kalp ameliyatı yaptı. Arıkan'ı sağlığına kavuşturdu.

İhsan Arıkan, "Doktorlar, sağ olsunlar gerekeni yaptılar. Şükür Allah'a ki bugünleri gördüm" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN