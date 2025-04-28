Samsun'da heyelan faciası: Anne kurtarıldı baba ve 2 çocuğu göçük altında kaldı

Samsun'da yaşanan heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Ç.K. adlı kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Samsun'un Canik ilçesinde dün akşam meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Ç.K. adlı kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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