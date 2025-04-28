İki il iki acı olay!

Seyir halinde motosikleti ile giden Muhammed Emin Aydoğdu, otomobil sürücüsü ile tartıştı. Kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Kahreden olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Trafikte motosikletiyle giden Muhammed Emin Aydoğdu, aracıyla seyir halinde olan Mustafa Emir K. ile tartıştı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Muhammed Aydoğdu, bir anda dengesini kaybetti. Kaldırıma çarptı. Kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı. Muhammed Aydoğdu, kurtarılamadı. Kazayla İlgili soruşturma başlatıldı.



BERABER BÜYÜDÜLER, BERABER ÖLDÜLER

Bu arada bir diğer yürek yakan kaza, Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana geldi. Otomobil ile seyir halinde olan Sadık Seymen, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarptı. Sadık Seymen ve yanında bulunan çocukluk arkadaşı Mustafa Ören, parçalanan otomobilde sıkıştı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sadık Seymen, çocukluk arkadaşı Mustafa Ören ile birlikte olay yerinde can verdi.

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