Bakan Kurum depremin ardından hasar bilançosunu açıkladı!

Bakan Kurum, İstanbul'da yaşanan depremin ardından hasar bilançosunu açıkladı. Tablo, İstanbul'un depremi az hasarla atlattığını ortaya koydu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremin ardından 15 bin 13 binada inceleme yapıldı. Bu binalardan bin 25'inin az hasarlı olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, megakentte şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi. Bakan Kurum bu binalardan 12 bin 398'inin hasarsız olduğunu, bin 25 binada ise az hasar olduğunu açıkladı. Kurum vatandaşların ihbarları doğrultusunda incelemelerin sürdüğünü kaydetti.



ELAZIĞ'DA 4.9'LUK KORKU

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 21.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kısa sürelik panik yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. İstanbul'da da dün akşam saat 22.43'te Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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