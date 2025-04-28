Ankara'da iftira çıkmazı!

Ankara'da kontrolden çıkan aracın sürücüsü Hakan Canpolat'a 16 yıl hapis cezası verildi. Hakan Canpolat'ın eşi Sinem Canpolat ise aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Ankara 2023'te Hakan Canpolat ve kuzeni E.İ.'nin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde seyreden araçla çarpıştı. Diğer otomobilde bulunan M.A., F.A. ve I.A. hayatını kaybederken, H.E., H.E. ve F.V. ile kazaya neden olan araçtaki E.İ. yaralandı. Hakan Canpolat'a 16 yıl hapis cezası verildi. E.İ., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonra serbest bırakıldı. Hakan Canpolat'ın eşi Sinem Canpolat ise aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.

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