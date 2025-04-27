Ünlü rapçi Sefo’nun evinde yangın paniği!

Ünlü rapçinin Samsun’daki aile evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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'Bilmem mi?' (2021) adlı şarkıyla ünlenen 'Sefo' sahne adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır'ın, Samsun'da bulunan aile evinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabından yangın anına dair görüntü paylaşan ünlü şarkıcı, evde bulunan ablası ve kedilerinin sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. "Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez." ifadelerini kullandı.

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