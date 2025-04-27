Ümraniye'de sokak ortasında genç kadın katledildi!

Yazgülü Coşkun (26), önceki akşam erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.’nin evine gitti. Ev sahibi G.Ç.’nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı. Coşkun ve M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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İstanbul Ümraniye'de 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun (26), önceki akşam erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. Ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.



Coşkun ve M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla yere yığılan Yazgülü Coşkun, hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polise teslim olan G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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