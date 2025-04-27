Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Yasemin S. gözünü fermuara sıkıştırdı!
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Ailesi, kızı hastaneye götürdü. Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi.
Şanlıurfa'da evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Ailesi, kızı hastaneye götürdü. Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.