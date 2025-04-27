Beşiktaş'ta acı kaza: 2 aracın arasından geçmeye çalışan genç kurtarılamadı!

Samet Sözkesen, tünelde motosikletiyle gaza bastı. 2 aracın arasından geçmeye çalıştı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince iki araca çarparak takla attı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Korkunç kaza, iki gün önce İstanbul Bomonti- Dolmabahçe Tüneli içerisinde, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, tünelde süratlı bir şekilde 2 aracın arasından geçmeye çalıştı.



O sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İki araca çarparak takla attı. Yola savruldu. Ağır yaralanan Samet Sözkesen, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen'in Tuzla Piyade Okulu'nda astsubay olduğu ve dün izin alarak askeri bölgeden çıktığı öğrenildi.

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