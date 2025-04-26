Hristiyanlığın yolu İznik’te çizildi

1700 yıl önce toplanan İznik Konsili'nin anma ayini bazilikanın yanında yapılacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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İskenderiyeli iki ilahiyatcı olan Athanasius ve Arius arasında başlayan tartışma tüm Hristiyan Kilisesine yayıldı ve İlk Ekümenik (Evrensel) Konsilin İznik'te toplanmasına neden oldu. İmparator Konstantin İznik Konsili'ni topladı. Ayrıca pazar ayinleri, İncil'in üç versiyonunun resmileştirilmesi kararı da yine burada alındı. Son 1700 yıldır buradan alınan kararlar uygulanıyor. 1700 yıl önce toplanan İznik Konsili'nin anma ayini bu bazilikanın yanında yapılacak.

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