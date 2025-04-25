TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2025 TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?
2025 TOKİ kura sonuçları, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ tarafından yapılacak konut projelerinin kura sonuçlarına ulaşmak için başvuru sahiplerinin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapması gerekiyor. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!
2025 TOKİ kura sonuçları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ'nin düzenlediği projelere başvuru yapan kişiler, sonuçlarını öğrenmek için TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak "Kura Sonuçları Sorgulama" ekranını kullanabilirler. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizin detayları!
TOKİ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirler ⤵
🔹TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yapın.
🔹Ana sayfada yer alan "Kura Sonuçları Sorgulama" bölümünü tıklayın.
🔹İlgili proje ve başvuru bilgilerini seçerek sorgulamanızı yapın.
TOKİ KURA SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI
2025 TOKİ kura sonuçları erişime açıldı. Kura sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilir. Site üzerinden il, proje ve başvuru bilgileriyle sonuçlara ulaşmak mümkün.
TOKİ sonuçlarına https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ sitesinden ulaşabilirsiniz.