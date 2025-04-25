TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: 2025 TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 12:07

2025 TOKİ kura sonuçları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ'nin düzenlediği projelere başvuru yapan kişiler, sonuçlarını öğrenmek için TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak "Kura Sonuçları Sorgulama" ekranını kullanabilirler. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizin detayları!