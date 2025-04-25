Elazığ'da 2 yaşındaki bebekten 1.5 santimlik taş ameliyatla alındı!

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, Bingöl’den gelen 2 yaşındaki çocuk, kapalı yöntemle yapılan başarılı böbrek taşı ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, başarılı sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Üroloji Kliniği, bu kez Bingöl'den gelen bir hastayı sağlığına kavuşturdu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen 24 aylık Zeynep Neva B.'nin böbreğinde 1.5 santimetrelik taş tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından, başarılı bir şekilde kapalı böbrek taşı ameliyatı olan Zeynep, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanın yaşı nedeniyle oldukça özel bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Üroloji Kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Ameliyatta süper mini PNL diye adlandırdığımız özel aletler kullandık" dedi.

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