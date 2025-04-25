Antalya'da sürat yaparken kaza yapan Çağatay hayatını kaybetti!
Antalya’da kuaför Muhammed Çağatay Gürler (19), gece saatlerinde aşırı hız ve makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek Mahmut C. Ş.’nin kullandığı araca çarptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da kuaförlük yapan Muhammed Çağatay Gürler (19), önceki gece aşırı hız yaparak ve makas atarak ilerlemeye başladı. Kontrolünü kaybedince Mahmut C. Ş.'nin kullandığı araca çarptı.
Muhammed Çağatay Gürler ve yanındaki 3 arkadaşı hastaneye kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Muhammed Çağatay Gürler, kurtarılamadı.