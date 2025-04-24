Kahramanmaraş'ta botoks ve dolgu yaptıran kadın hastanelik oldu!

K.Maraş'ta bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptıran Sibel Çınar, soluğu hastanede aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

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Kahramanmaraş'ta kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı. Enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda yüzü şişmeye başladı. Yüzü tanınmaz hale gelen kadın, soluğu hastanede aldı. Tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak şu uyarıyı yaptı: Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye botks yaptırmayın.

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