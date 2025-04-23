Tekirdağ yolunda araç yoğunluğu: İstanbul'daki depremin ardından vatandaşlar şehri terk etmeye başladı!

İstanbul'da Silivri merkezüssünde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından çok sayıda vatandaş, başka illere yönelmeye başladı. Vatandaşların, Trakya illerine yönelmesinin ardından İstanbul'dan Tekirdağ yönünde yoğunluk yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 22:35

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda vatandaş Trakya illerine yöneldi. Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.



İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Trakya güzergâhındaki illerde yöneldi. Özellikle İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, 34 plakalı araçların oluşturduğu araç trafiği dikkat çekti.







Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı. Trafik ekipleri olası sıkışmaların önüne geçmek için yönlendirme ve kontrol çalışmaları yaptı. Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yol boyunca dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN