Sakarya'da genç itfaiyeci canavar kurbanı oldu!

Sakarya'da yeni motosiklet alan Ercüment Solmaz, kız arkadaşının yanına gitmek için yola çıktığı sırada kaza geçirdi. Ağır yaralanan genç, kurtarılamadı. Acı haberi duyan genç kızın feryadı ise yürekleri dağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Sakarya'da itfaiye bölümünde okuyan Ercüment Solmaz (21), yeni motosiklet aldı. Sevgilisi Sude'ye gitmek için yola çıktı. Kaza yaptı. Kurtarılamadı.

Acı haberi duyan genç kızın feryadı ise yürekleri dağladı: Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Ercüment benim yüzümden öldü.

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