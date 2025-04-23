E-Devlet ev adresine göre fay hattı sorgulama ekranı! 2025 AFAD ve MTA deprem haritası! 110 ilçe fay hattında...
23 Nisan 2025'te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde büyük korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından artçı depremler de kaydedilirken, birçok vatandaş yaşadığı yerin deprem riskini merak etmeye başladı. Özellikle 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu, AFAD ve MTA'nın güncel fay hattı haritalarıyla yeniden gündeme taşındı.
Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Marmara Bölgesi'ni tehdit etmeye devam ediyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik Silivri depremi sonrası, vatandaşlar evlerinin fay hattına yakın olup olmadığını öğrenmek için AFAD'ın e-Devlet üzerinden sunduğu "Diri Fay Hattı Sorgulama" hizmetine yöneldi.
🔔 İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KORKUTTU
23 Nisan 2025 sabah saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi. Sarsıntı sonrası bölgede artçı depremler de kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
🧭 KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Bingöl Karlıova'dan başlayarak Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor. 1200 km uzunluğundaki bu hat, Türkiye'deki en büyük depremlerin sorumlusu. İşte KAF üzerinde yer alan bazı kritik iller:
Erzincan
Tokat
Amasya
Çorum
Bolu
Düzce
Sakarya
Kocaeli
İstanbul
Tekirdağ
🔴 İstanbul bu hattın çok yakınında yer alıyor ve bu durum bölgeyi ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
🗺️ EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU? SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2025 yılı itibarıyla AFAD ve MTA, Türkiye genelindeki aktif fay hatlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden şu adımlarla evlerinin fay hattı üzerindeki konumunu öğrenebilir:
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AFAD Diri Fay Haritası Sorgulama Ekranı sayfasına gidin
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T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın
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Adres bilgilerinizi girerek detaylı deprem risk haritanızı görüntüleyin
Bu sistem sayesinde sadece ilin değil, mahallenizin ve sokağınızın bile deprem riski durumunu öğrenmeniz mümkün.
E-DEVLET ADRESE GÖRE FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ