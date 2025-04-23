E-Devlet ev adresine göre fay hattı sorgulama ekranı! 2025 AFAD ve MTA deprem haritası! 110 ilçe fay hattında...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 16:39

Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Marmara Bölgesi'ni tehdit etmeye devam ediyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik Silivri deprem i sonrası, vatandaşlar evlerinin fay hattına yakın olup olmadığını öğrenmek için AFAD'ın e-Devlet üzerinden sunduğu "Diri Fay Hattı Sorgulama" hizmetine yöneldi.

Fotoğraflar: AA

🔔 İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KORKUTTU

23 Nisan 2025 sabah saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi. Sarsıntı sonrası bölgede artçı depremler de kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

🧭 KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF), Bingöl Karlıova'dan başlayarak Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor. 1200 km uzunluğundaki bu hat, Türkiye'deki en büyük depremlerin sorumlusu. İşte KAF üzerinde yer alan bazı kritik iller:

Erzincan

Tokat

Amasya

Çorum

Bolu

Düzce

Sakarya

Kocaeli

İstanbul

Tekirdağ

🔴 İstanbul bu hattın çok yakınında yer alıyor ve bu durum bölgeyi ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya bırakıyor.