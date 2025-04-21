Son güreşini sahibiyle yaptı! Aydın'da boğasının saldırısına uğrayan Fevzi Göktaş hayatını kaybetti
Aydın’da, 28 yaşındaki Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasını beslemek isterken saldırıya uğradı. Göğsüne aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Göktaş, kurtarılamadı.
Aydın'da 28 yaşındaki Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı boğasının boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Göktaş, güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasını beslemek için yanına gitti.
Bu sırada boğa, Göktaş'a saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Göktaş, yere yığıldı. Göktaş'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Göktaş, kurtarılamadı.