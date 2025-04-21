Balıkesir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Musa Kınay şehit Süreyya Kınay'ın oğlu çıktı!
Balıkesir’de motosikletle ağaca çarpan Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Musa Kınay hayatını kaybetti. Kınay’ın, 2006’da Batman’da teröristlerin saldırısında şehit düşen Polis Memuru Süreyya Kınay’ın oğlu olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de motosikletle ağaca çarpan Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23) hayatını kaybetti.
Kınay'ın, 2006'da Batman'da teröristlerin ekip otosuna düzenlediği saldırıda şehit düşen Polis Memuru Süreyya Kınay'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Genç doktor adayı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Gökhan DAĞLI