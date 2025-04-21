Antalya'da kanlı parti! Tartıştığı arkadaşını tek yumrukta öldürdü

Antalya’da Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev, bir grup arkadaşıyla içki içmeye başladığı sırada Alman Arthur K. ile tartıştı. Arthur K., Abdullayev'i yumrukladı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Abdullayev kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Antalya'da Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev, Alman Arthur .K., Ukraynalı Appas .A. ve İvanov V. ile buluştu. İçki içmeye başladı. Bir süre sonra Abdullayev ve Arthur K., tartışma çıktı.

Arthur K., Abdullayev'i yumrukladı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Abdullayev kurtarılamadı. Arthur K. ile cesedi taşıyan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK

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