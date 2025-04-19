Yüzlerce kişiyi dolandırıp kayıplara karışan güzellik merkezi sahibinden akla ziyan mesaj!

Güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, yüzlerce kişiyi 500 milyon lira dolandırdı. Kayıplara karıştı. Üstüne pişkince mesaj yolladı: Borcumu ödemek için kaçtım. Kalbim sizde kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Dolandırıcılık skandalı, Adana'da yaşandı. 4 şubesi olan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Çalışanlarına aylardır maaş ödemeyen Çekinmez'in bankalardan da krediler çekip, borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı. Alacaklılar, Seyhan Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde toplanarak iş yerini yağmaladı. İşlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çaldı.

HELALLİK İSTEMİŞ

Sinem Çekinmez, yurt dışında çalışanlarının olduğu WhatsApp grubuna mesaj atıp helallik istedi. Çekinmez, şunları söyledi:

"Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki bir gün rahat uyumadım. Son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim. Tek isteğim, kırgınsanız anlayışla karşılarım, ama ne olur bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin. Hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Bu borcu ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim sizde kaldı."

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