SMA hastası minik Berra yeniden ayağa kalktı!

SMA hastası 5.5 yaşındaki Berra Akyüz, gen tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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İzmir'de yaşayan Nuran Akyüz ve Oğuzhan Akyüz (43) çiftinin, Emirhan Akyüz (18) ve Elif Rana Akyüz'den (14) sonra dünyaya gelen kızları Berra Akyüz'e 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Gen tedavisinden faydalanmak için valilik onaylı bağış kampanyası başlatan Akyüz ailesi, hayırseverlerin desteğiyle 11 aylık sürede tedavi için gereken miktarı topladı.



15 aylıkken Dubai'ye giden Berra Akyüz'ün fizyoterapisine de hiç ara verilmedi. 5.5 yaşına gelen Berra, şimdi desteksiz ayakta duruyor, tutunarak adım atabiliyor. Fizyoterapiye devam eden Berra Akyüz, "Büyüyünce hemşire olmak istiyorum. En sevdiğim oyun saklambaç. Anne ve babamla oynuyorum, bazen de ablamla oynuyorum. Tek başıma boyama yapıyorum. Barbie oynuyorum" dedi.

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