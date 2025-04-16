Şehir şehir uyarı geldi: 19 Nisan'da başlıyor Haziran ortasına kadar sürecek
Kırkikindi yağışları geri döndü! Özellikle Ankara, Konya, Karaman gibi şehirlerde nisan sonu itibarıyla etkisini gösteren bu sağanaklar, ikindi saatlerinde aniden bastırıyor. Konveksiyonel yapıdaki bu yağışlar hem ani su baskınlarına yol açıyor hem de dolu tehlikesi taşıyor.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte günün belli bir saatinde tekrarlayan bir doğa olayı yine kendini göstermeye başladı. İlk bakışta sıradan bir bulutlanma gibi görünen bu oluşum, bir süre sonra rüzgarla birlikte değişiyor.
🌦️ KIRKİKİNDİ YAĞIŞI NEDİR?
Halk arasında "memur yağmuru" olarak da bilinen kırkikindi yağmurları, ikindi saatlerinde bastıran ve kısa sürede etkisini gösteren ani sağanaklardır. Adını, hem "ikindi vaktinde" yağmasından hem de yaklaşık "kırk gün" boyunca sürmesinden alır. Ancak, bu sürenin bilimsel bir temeli yoktur.
📅 NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
🔹 Başlangıç: Genellikle nisan ayının ikinci yarısı (bu yıl 19 Nisan)
🔹 Bitiş: Haziran ayının ortaları
🔹 Özellikle Ankara, Konya, Niğde, Karaman, Nevşehir, Çankırı, Yozgat gibi İç Anadolu illerinde sıkça görülür.
⚡ KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDEN OLUŞUR?
Bu yağışlar, güneş ışınlarıyla hızla ısınan karasal alanların, atmosferin alt tabakalarında yoğunluk farkı oluşturması sonucu gelişir. Isınan hava yükselir, bu yükselme sırasında karşılaştığı soğuk hava tabakasıyla birlikte kümülonimbus (CB) bulutlarını oluşturur. Bu da ani ve şiddetli konvektif yağışlar, yani kırkikindi sağanaklarını beraberinde getirir.
🔍 Öne Çıkan Özellikler:
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Ani başlar, kısa sürer
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Gök gürültüsü, yıldırım ve dolu görülebilir
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Genellikle saat 15.00 – 18.00 arasında gerçekleşir
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Sel ve su baskınına neden olabilir