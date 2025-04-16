Şehir şehir uyarı geldi: 19 Nisan’da başlıyor Haziran ortasına kadar sürecek

İç Ege ve Batı Karadeniz'in bazı bölgeleri

🌍 NEDEN DENİZLERDE GÖRÜLMEZ?

Denizler, karalara göre daha geç ısındığından bu tür konvektif hareketler genellikle karasal bölgelerde görülür. Bu nedenle kırkikindi yağmurları, sadece kara üzerinde oluşur.

Meteoroloji uzmanları ve sosyal medya hesaplarından gelen bilgilere göre, iki ay boyunca hemen her gün ikindi saatlerinde yağış bekleniyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken şemsiye bulundurmalı, belediyeler ise altyapı hazırlıklarını tamamlamalı.