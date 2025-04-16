5 gündür haber alınamayan Cumali'nin eşyaları bulundu!

Mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a gelen ailenin oğlu Cumali Timi (7)'den cumartesi gününden beri haber alınamıyor. Cumali'nin terliklerine sulama kanalı kenarında ulaşıldı. 162 kişilik ekip, 5 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025

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Osmaniye Düziçi'nde yaşayan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28), mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a geldi. Oğulları Cumali Timi (7), geçtiğimiz cumartesi günü sabahı arkadaşlarıyla oyun oynamak için kaldıkları çadırdan ayrıldı.



Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Önceki gün Cumali'nin terliklerine sulama kanalı kenarında ulaşıldı. 162 kişilik ekip, 5 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor.



Küçük çocuğun, 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. Aramalarda 37 araç, 5 bot, 3 balıkçı teknesi ve jandarmaya ait cayrokopter yer alıyor.

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