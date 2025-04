Tutuklanan rapçiden babasına ölüm tehdidi!

Kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan Rapçi Ekin Can Arslan, 3 ay sonra tahliye oldu. Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı. Utanmadan da 'Kendini bana öldürtme.' dedi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

Rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. 3 ay sonra tahliye oldu. Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı. Utanmadan da "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

