Denizli'de eşini katleden cani koca tutuklandı!

Mehmet Köseoğlu, boşandığı eşinin boğazını keserek hayattan kopardı. Kadının erkek arkadaşını da yaraladı. Köseoğlu ifadesinde, “Kendimi kaybettim” diye savundu. Mahkeme, tutukladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Kahreden olay Denizli Pamukkale'de yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, geçen hafta 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42), yaşadığı eve gitti. Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Ardından da Hatice Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı Hasan Çalışkan'ı bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneya kaldırılan yaralı Hasan Çalışkan, tedavi altına alındı.



'EŞYALARI ALMAK İÇİN GİTTİM'

Mehmet Köseoğlu, olay yerinden kaçmasına rağmen ekiplerce yakalanarak ifadesi alındı. Köseoğlu, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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