İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor! Eski başkanı yolsuzluktan tutuklanan İBB'den ödeme alamadılar: " Bizleri iflasın eşiğine sürüklediler"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasından ʺsefer durdurmaʺ açıklaması. (AA-Arşiv)

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."