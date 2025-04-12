New York’ta dehşet: CEO ve ailesinin helikopteri Manhattan’da düştü

Bell 206 tipi helikopter Manhattan'dan havalanan Agustin Escobar, eşi ve üç çocuğu, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Alman firması Siemens Mobility, küresel demiryolu altyapısı başkanı Agustin Escobar, eşi ve üç çocuğunun kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazadan pilot dahil kurtulan olmadı. Bell 206 tipi helikopter Manhattan'dan havalanmıştı. Çevrimiçi olarak paylaşılan videoda helikopterin pervanesinin ve kuyruğunun koptuğu ve suya böyle çakıldığı görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda "Kaza görüntüleri korkunç" diye yazdı.



YİNE UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

ABD'nin Florida eyaletinde Cessna 310 tipi bir uçak, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkışı sonrası bir otoyola düştü. Olayda uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

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