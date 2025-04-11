Zehra cinayetinin 11 yıllık gizemi çözülüyor: Yeni deliller ortaya çıktı!

2014 yılında aniden ortadan kaybolan ve ertesi gün cesedine ulaşılan Zehra Topdağ (6) cinayetinin 11 yıl sonra yeni deliller ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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Şanlıurfa'da yaşayan Zehra Topdağ (6), 2014 yılında aniden ortadan kayboldu. Ertesi gün ise cesedine evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde ulaşıldı. Fail ya da failler uzun süredir bulunamadı. 11 yıl sonra yeni delillere ulaşan polis ekipleri, aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.'nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sorgularının devam ettiği belirtildi.

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