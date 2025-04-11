Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesi'nden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı sağlık çalışanlarının kadın hastalar hakkında yazıştığı iddia edilen WhatsApp mesajları infial yarattı. Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iddiaya göre doktorların yer aldığı WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkındaki mesajlar sosyal medyada infiale yol açtı.
Sapkın mesajlara sosyal medyada tepkiler çıp gibi büyürken Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."