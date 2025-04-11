Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesi’nden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 01:48

Sapkın mesajlara sosyal medyada tepkiler çıp gibi büyürken Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."