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Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesi'nden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı sağlık çalışanlarının kadın hastalar hakkında yazıştığı iddia edilen WhatsApp mesajları infial yarattı. Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesi’nden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iddiaya göre doktorların yer aldığı WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkındaki mesajlar sosyal medyada infiale yol açtı.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştırDoktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Sapkın mesajlara sosyal medyada tepkiler çıp gibi büyürken Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştırDoktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

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