Çatalca'da sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın katledildi!

Sinem Çeşim, bir süredir ilişki yaşadığı erkek arkadaşından ayrılmak isterken canından oldu. Çıkan kavgada erkek arkadaşı genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı ancak Çeşim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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İstanbul'da 27 yaşındaki Sinem Çeşim, bir süredir ilişki yaşadığı erkek arkadaşından ayrılmak istedi. İkili bu konuyu konuşmak üzere Çatalca'da buluştu. Çıkan kavgada erkek arkadaşı genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

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