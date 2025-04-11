Başakşehir'deki vale cinayetinin sanıkları tahliye edildi: Baba karar tepki gösterdi!

Ogün Tekin'i hayattan koparan Mikail ve Cebrail Erdem, 2 yıl geçmeden tahliye edildi. Baba Ergin Tekin, karara büyük tepki gösterdi: Adalet istiyorum.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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İstanbul Başakşehir'de ikiz Mikail ve Cebrail Erdem, 2 yıl önce lüks bir aracın anahtarını çalarak olay yerinden kaçtı. Peşlerinden koşan vale Ogün Tekin'i hayattan kopardı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mikail ve Cebrail Erdem, 2 yıl geçmeden tahliye edildi. Baba Ergin Tekin, karara büyük tepki gösterdi: Adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Yetkililerden yardım talep ediyorum.

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