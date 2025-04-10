Kadıköy'de katledilen Minguzzi için Başkan Erdoğan'dan talimat geldi!

Kadıköy'de katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin çocuk olduğu için ceza indirimi alacak olmasına tepki gösteren aile, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Aile, olayın failleri için 'cani' tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istedi. Davanın ilk duruması bugün Anadolu Adliyesi'nde görülecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaydı. Kaykayına parça almak için gittiği pazarda iki cani tarafından bıçaklandı. Kurtarılamadı. Minguzzi Ailesi, katilin çocuk olduğu için ceza indirimi alacak olmasına tepki gösterdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen aile, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi. AK Parti Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Başkan Erdoğan'ın infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdiğini söyledi. Bu arada davanın ilk duruması bugün Anadolu Adliyesi'nde görülecek.

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