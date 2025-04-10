İnci Taneleri Ferda kimdir? İnci Taneleri dizisinin Ferda'sı Taylan Meydan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri’nin yeni bölümü izleyiciler tarafından takip ediliyor. Uzun süredir oğlunu arayan Azem'in beklediği an nihayet geliyor. Azem’in her yerde aradığı oğlu Ferda, sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki İnci Taneleri dizisinin Ferda'sı Taylan Meydan kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte dizi hakkında merak edilenler…
İnci Taneleri dizisi her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 10 Nisan tarihinde yayınlanacak olan İnci Taneleri dizisi 39. bölümünde Ferda karakteri diziye dahil oluyor. Peki İnci Taneleri Ferda kimdir? İnci Taneleri dizisinin Ferda'sı Taylan Meydan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte konuya dair bilgiler…
İNCİ TANELERİ FERDA KİM?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Ferda karakteri izleyici ile tanışıyor. Azem'in oğlu Ferda'yı, oyuncu Taylan Meydan oynuyor.
TAYLAN MEYDAN KİMDİR?
Oyuncu Taylan Meydan, İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Meydan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2019 yılından itibaren Canevim, Hiç, Kazara Aşk, Kara Tahta ve Dokuz Oğuz gibi yapımlarda rol aldı.