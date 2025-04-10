Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 15:18

İnci Taneleri dizisi her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 10 Nisan tarihinde yayınlanacak olan İnci Taneleri dizisi 39. bölümünde Ferda karakteri diziye dahil oluyor. Peki İnci Taneleri Ferda kimdir? İnci Taneleri dizisinin Ferda'sı Taylan Meydan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte konuya dair bilgiler…