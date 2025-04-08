Trakya bölgesi karla kaplandı!

Türkiye'nin Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece altına indi. Trakya Nisan'ın ikinci haftası karlar altında kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Yaz geldi derken, kış 5 günlüğüne geri döndü. Türkiye dünden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece altına inerken, Trakya Nisan'ın ikinci haftası karla uyandı.



Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, bazı köy yollarının ulaşımını etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı'nda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede kar kalınlığı 5 cm'yi geçti. Tekirdağ'daki Ganos Dağı ve çevresinde de yoğun kar yağışı etkili oldu.



Bölgede sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, baharda gelen kar meyve ağaçlarının çiçeklerini örttü. Soğuk havanın etkisinin, Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. MURAT ÜRTEKİN-ERDEM ESEN

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