Maltepe'deki huzurevinde yangın paniği!
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Maltepe'de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.