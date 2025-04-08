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Maltepe'deki huzurevinde yangın paniği!

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
DHA
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Maltepe’deki huzurevinde yangın paniği!

Maltepe'de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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