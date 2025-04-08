Maltepe'deki huzurevinde yangın paniği!

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 06:28

Paylaş





ABONE OL

Maltepe'de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA) Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.