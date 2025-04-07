Şevval ayı ne zaman, hangi gün sona erecek? Hicri takvime göre 2025 Şevval ayı bitiş tarihi
Ramazan Bayramı’nın ardından başlayan Şevval ayı, hicri takvimi takip eden milyonlarca Müslüman için önemli bir zaman dilimini temsil ediyor. Özellikle Ramazan’dan sonra tutulması tavsiye edilen Şevval orucu nedeniyle bu ay ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 2025 yılında Şevval ayı ne zaman sona erecek? İşte merak edilen takvim.
Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı, manevi atmosferin devam ettiği önemli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Şevval orucunu tutan vatandaşlar bu ayın bitiş tarihini yakından takip ediyor. Hicri takvime göre belirlenen tarihler doğrultusunda 2025 yılı Şevval ayının sona ereceği tarih belli oldu.
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.
30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.