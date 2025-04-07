Şevval ayı ne zaman, hangi gün sona erecek? Hicri takvime göre 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 07:51

Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı, manevi atmosferin devam ettiği önemli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Şevval orucunu tutan vatandaşlar bu ayın bitiş tarihini yakından takip ediyor. Hicri takvime göre belirlenen tarihler doğrultusunda 2025 yılı Şevval ayının sona ereceği tarih belli oldu.