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Miras kavgasında 3 kişiyi katletti! Katil zanlısından kan donduran itiraf

Tekirdağ'da miras kavgası nedeniyle üç kişiyi öldüren katil Mehmet Garip'in ifadesi kan dondurdu. Olay esnasında balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi planladığını söyledi.

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Miras kavgasında 3 kişiyi katletti! Katil zanlısından kan donduran itiraf

İstanbul Çerkezköy'de yaşayan Mehmet Garip, miras nedeniyle yengesi Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı tabancayla katletti.

Adliyeye sevk edilen Garip ifadesinde, olay sırasında balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi planladığını söyledi.

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