Gelinim Mutfakta 7 Nisan puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı?

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:47

2 Nisan 2025 Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta programında hangi gelinin birinci olduğu gündeme geliyor. Yarışmacılar, birincilik için kıyasıya mücadele verirken, çeyrek altının sahibi de merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim!