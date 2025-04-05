Yatırımcı Warren Buffet 680 bin dolarlık evi hakkında konuştu!

168 milyar doları olan Warren Buffett’ın oturduğu evin değeri 680 bin dolar.Yani yaklaşık 25 milyon lira. Buffett, “İhtiyacınız olandan daha fazlasını alırsan, gün gelir ihtiyacın olanı satmak zorunda kalırsın” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın her sözü kitap olur. 168 milyar doları olan Buffett, 1958 yılında sadece 31 bin 500 dolara satın aldığı Nebraska'daki evinde yaşamını sürdürüyor. Birçok kez "neden çok daha lüks bir evde oturmuyorsunuz?" sorularıyla karşılaşan Buffett. "İhtiyacınız olmayan şeyleri satın alırsanız, gün gelir ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsını" diyerek tarihi bir cevap veriyor.



Ünlü gazeteci Becky Quick, Buffett için, "O otantik bir insan. Warren Buffett'ın özgünlüğü gerçekten insanın içine işliyor, çünkü söylediklerini yaşıyor. Asla boş harcama yapmıyor. Sadece ihtiyacı olanlarla yaşam sürüyor" dedi. Omaha Kâhini olarak da bilinen ünlü yatırımcı 2010 yılında hissedarlarına yazdığı bir mektupta evini şimdiye kadar yaptığı en iyi üçüncü yatırım olarak nitelendirmişti. En iyi ilk iki yatımının ise evlilik yüzükleri olduğunu söylemişti.



4 DOLARA TEPKİ

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett'in eşi Astrid Menks, Sun Valley'de bir fincan kahvenin 4 dolardan satılmasına tepki gösterdi. Menks, "Maliyetinin 10 katına satılan kahveyi içmek bana pek akıllıca gelmiyor" demişti. Astrid Menks'in tepkisi eşi Warren Buffett'in, iş, yatırım ve anlayışıyla örtüşüyor.



Buffett çifti, ev işleri ve bahçe ile ilgilenen bir kişiye maaş ödüyor. Çiftin güvenlik konusunda ise özel bir şirketle anlaşması var. Ancak şirket sadece izleme yapıyor.

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